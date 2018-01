Hoogspringer Amels over EK-limiet

Hoogspringer Douwe Amels heeft voldaan aan de limiet voor de Europese kampioenschappen van later dit jaar in Berlijn. De 26-jarige Fries, die zich sinds eind vorig jaar weer volledig richt op de atletiek, sprong in Leverkusen over een hoogte van 2,26 meter. Dat is precies de limiet voor de EK van 7 tot en met 12 augustus in de Duitse hoofdstad. Om naar de WK indoor van maart in Birmingham te gaan, moet hij nog 7 centimeter hoger gaan.

,,Ik ben terug!”, schreef Amels op Twitter, begeleid door een filmje van zijn geslaagde sprong. ,,Eindelijk! De aanhouder wint! Potverdorie, dat was een lange weg. Ik wist dat ik dit weer zou kunnen, maar het had zomaar anders af kunnen lopen.”

Amels verhuisde in 2015 naar Duitsland om kwalificatie voor de Olympische Spelen van Rio 2016 af te dwingen. Die missie mislukte, onder meer door veel blessureleed. Hij trachtte daarna zijn werk als advocaat te combineren met het leven als topsporter, maar dat bleek geen geslaagde combinatie. Afgelopen najaar besloot Amels weer vol voor het hoogspringen te gaan.