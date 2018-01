Leenstra net naast het podium op 500 meter

Schaatsster Marrit Leenstra heeft net naast haar eerste wereldbekermedaille ooit op de 500 meter gegrepen. De 28-jarige Friezin, een specialist op de middellange afstanden, reed in Erfurt de vierde tijd: 38,43. Europees kampioene Vanessa Herzog zegevierde in 37,88, gevolgd door Karolina Erbanova uit Tsjechië (37,96) en de Russin Olga Fatkoelina (38,28).

Wereldkampioene Nao Kodaira uit Japan en olympisch kampioene Lee Sang-hwa uit Zuid-Korea sloegen de vijfde wereldbeker in Duitsland over.

Leenstra, de nummer twee op het OKT op de 500 meter, liet vrijdag de kortste afstand nog schieten. Ze pakte zilver op de 1000 meter. De vierde plaats zaterdag was haar beste klassering op de 500 meter in het wereldbekercircuit in 26 races.

Letitia de Jong eindigde als zesde in 38,58. Anice Das belandde op de negende plek met 38,87. Daarmee was de 32-jarige schaatsster aanzienlijk sneller dan op vrijdag toen ze in de B-groep een tijd van 39,37 neerzette.

Jorien ter Mors, Nederlands kampioene op de 500 meter, keerde vrijdag alweer terug naar huis. Ze won op de eerste dag de 1000 meter en eindigde op de 500 meter als zesde. Daarmee kreeg de Twentse schaatsster de bevestiging dat ze na een fysieke en mentale inzinking eind december bij het OKT in Heerenveen weer op de goede weg zit richting de Winterspelen komende maand in Zuid-Korea.

Na een paar rustdagen vertrekt Ter Mors met de Nederlandse shorttrackploeg woensdag naar Japan voor het afsluitende trainingskamp. Ze komt bij Pyeongchang uit op de 500 meter en 1000 meter op de langebaan en op de 1500 meter en aflossing in het olympisch shorttracktoernooi.