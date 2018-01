Noor Tande wereldkampioen skivliegen

Skispringer Daniel-André Tande heeft de wereldtitel veroverd bij het skivliegen. De 23-jarige Noor hield de voorsprong vast die hij een dag eerder had opgebouwd. Toen had hij in de kwalificaties ook al het schansrecord verbeterd naar 238,5 meter. Na drie sprongen stond Tande op 651,9 punten. De vierde omloop in Oberstdorf werd vanwege te veel wind afgelast.

De Pool Kamil Stoch die eerder deze maand met vier zeges overtuigend de eindzege in het Vierschansentournee had gepakt, veroverde het zilver. In zijn derde sprong kwam de Pool tot 230 meter, maar hij kon Tande niet meer bedreigen. Het brons was voor Richard Freitag die zijn comeback vierde na twee weken afwezigheid. Tijdens de derde wedstrijd van de Vierschansentournee in Innsbruck was de Duitser na een ongelukkige val geblesseerd geraakt.