Kjeld Nuis heeft bij de wereldbeker schaatsen in Erfurt de 1000 meter op zijn naam geschreven. De wereldkampioen op deze afstand zegevierde in een tijd van 1.08,57. Het was voor de 28-jarige blikvanger van Team LottoNL-Jumbo de eerste wereldbekerzege dit seizoen en de elfde in totaal op dit onderdeel.

Hein Otterspeer, ploeggenoot van Nuis, pakte zilver met een tijd van 1.08,96. De Fin Mika Poutala eindigde als derde (1.08,99).