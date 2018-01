Nuis wint tussen de trainingen door

Even een ritje tussendoor. Zo kwalificeerde Kjeld Nuis zijn strakke 1000 meter bij de wereldbeker schaatsen in Erfurt. Hij zegevierde royaal in een prima tijd van 1.08,57. Maar de tweevoudige wereldkampioen (1000 en 1500 meter) wilde zijn eerste wereldbekerzege dit seizoen bij de NOS nu ook weer niet simpel noemen. ,,Makkelijk is het nooit. Maar het ging wel lekker. Het ijs was zacht hier, maar ik zat goed in mijn ritme en kon daardoor mijn race ook goed afmaken, daar waar anderen in het laatste deel kapotgingen.”

Nuis stond naar eigen zeggen nog een beetje versteld van zijn tijd. Hij miste het baanrecord van de Amerikaan Shani Davis uit 2009 op 0,17 seconde. ,,Ik heb de afgelopen weken veel trainingsblokken gedaan en ook veel gefietst. Zondag reis ik door naar Collalbo voor het laatste trainingsprogramma richting de Winterspelen. Ik rijd hier eerst nog de tweede 1000 meter. Ik zie het als snelle tempotrainingen. Maar als je dan een tijd van 1.08,57 rijdt, is dat mooi meegenomen en zeker ook goed voor het vertrouwen.”