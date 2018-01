Opnieuw goud voor Wild en Büchli

Kirsten Wild en Matthijs Büchli hebben bij de wereldbeker baanwielrennen in Wit-Rusland beiden hun tweede gouden medaille veroverd. De 35-jarige wielrenster, die vrijdag al de puntenkoers had gewonnen, was zaterdag de beste op het omnium. Büchli pakte goud op de teamsprint en keirin.

Wild ging als leidster de afsluitende puntenkoers in, nadat ze daarvoor de afvalkoers op haar naam had geschreven. In het vierde onderdeel verdedigde ze haar voorsprong van vier punten op de Britse Elinor Barker met succes. Wild eindigde op 122 punten, Barker op 119 en de Amerikaanse Jennifer Valente pakte met 114 punten het brons.

Büchli pakte in korte tijd twee keer goud achter elkaar. Na de winst op de teamsprint met zijn ploeg BEAT Cycling Club was de 25-jarige sprinter ook de beste op keirin. Büchli bleef de Canadees Stefan Ritter en de Brit Lewis Oliva in de finale voor.

Amy Pieters pakte brons op de scratch. Roy Pieters en Wim Stroetinga grepen net naast het goud op de koppelkoers. Het Nederlandse duo moest alleen het koppel Chun Wing Leung en King Lok Cheung uit Hongkong, dat een ronde voorsprong had gepakt, voor laten gaan.