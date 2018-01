Polling wint Grand Prix van Tunis in stijl

Judoka Kim Polling heeft de Grand Prix van Tunis gewonnen in de klasse tot 70 kilogram. De 26-jarige Nederlandse won al haar partijen in de hoofdstad van Tunesië met een ippon. In de finale werd ook de Belgische Roxane Taeymans, met nog 2,5 minuut op de klok, door Polling met een schouderworp op de rug gegooid. Het leverde haar een gouden medaille op en drie kussen van bondscoach Maarten Arens.

Polling maakte in Tunis haar rentree op de tatami, nadat ze een aantal weken aan de kant had gestaan met een voetblessure. De drievoudig Europees kampioene miste daardoor onder meer de prestigieuze Grand Slam van Tokio en de World Masters, het toptoernooi dat ze al drie keer had gewonnen. Voor Polling diende de Grand Prix in Tunis als voorbereiding op de Grand Slam van Parijs, op 10 en 11 februari.

De judoka toonde aan dat ze weer helemaal terug is. Polling gooide eerst de Canadese Alix Renaud-Roy op de rug en deed dat daarna ook met Nurcan Yilmaz uit Turkije en de Japanse Saki Niizoe. Taeymans belandde in de finale bij een flitsende aanval van Polling ook op haar rug.

De twintigjarige Hilde Jager, Europees kampioene bij de junioren, verloor de strijd om het brons van Niizoe. In de klasse tot 63 kilogram greep Sanne Vermeer ook net naast een medaille. Vermeer (19) moest de herkansingen in na verlies tegen olympisch kampioene Tina Trstenjak, de Sloveense die doorstoomde naar het goud, en werd in de partij om brons verslagen door de Australische Katharina Haecker.