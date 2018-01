Richie Porte wint 5e etappe Tour Down Under

De Australische wielrenner Richie Porte heeft de vijfde etappe van de Australische Tour Down Under gewonnen. Hij bleef in de 151 kilometer lange etappe van McLaren Vale naar Willunga Hill de Zuid-Afrikaan Daryl Impey en de Nederlander Tom-Jelte Slagter voor.

Impey nam de leiderstrui over van Peter Sagan. De Slowaakse wereldkampioen verloor ruim tweeënhalve minuut en viel ver terug in het algemeen klassement. In de koninginnenrit verloor Sagan bij de laatste beklimming de aansluiting met het peloton.

Porte zette vlak voor het ingaan van de laatste kilometer zijn demarrage in. De Australiër kon niet meer worden bijgehaald. Impey gaf acht seconden toe en Slagter tien. Slagter staat derde in het klassement op 16 seconden van Impey en Porte.

Robert Gesink is na Slagter de tweede Nederlander, hij werd achtste in de rit en in de algemene rangschikking staat hij ook achtste. De wedstrijd wordt zondag afgesloten met een vlakke rit van 90 kilometer in en rond Adelaide.