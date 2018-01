Rojer en Tecau verliezen in tweede ronde

Tennissers Jean-Julien Rojer en Horia Tecau zijn er niet in geslaagd de derde ronde van het mannendubbelspel op de Australian Open te bereiken. De Nederlander en de Roemeen, die in Melbourne als derde waren geplaatst, lieten zich verrassen door de Australiërs Sam Groth en Lleyton Hewitt: 6-7 (2) 6-4 5-7.

Afgelopen jaar wonnen Rojer en Tecau de US Open. Dat betekende hun tweede grandslamtitel, na de winst van Wimbledon in 2015. Op de Australian Open bereikten ze dat jaar de kwartfinales, vooralsnog hun beste prestatie in Melbourne.

Groth en Hewitt nemen het in de derde ronde op tegen de Spanjaarden Pablo Andujar en Albert Ramos-Vinolas.