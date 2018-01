Sainz is er bijna, Ten Brinke naar huis

Carlos Sainz kan de overwinning in de Dakar Rally bij de auto’s niet meer ontgaan. De Spanjaard eindigde in de voorlaatste etappe van San Juan naar Córdoba als zesde. Sainz vergrootte daarmee zijn voorsprong. Nummer twee Stéphane Peterhansel reed tegen een boom en liep een grote achterstand op. De Fransman zakte in het klassement terug van de tweede naar de vierde plaats.

De etappewinst ging naar Nasser Al-Attiyah uit Qatar. De rijder van Toyota klom in de tussenstand naar de tweede positie. De achterstand op Sainz bedraagt ruim drie kwartier.

Bernhard ten Brinke moest de strijd noodgedwongen staken. De veertigjarige Nederlander lag op kop maar kreeg mechanische problemen. Ten Brinke had woensdag historie geschreven door als eerste Nederlander ooit een etappe bij de auto’s op zijn naam te schrijven. In het klassement lag hij op de vierde positie.

,,Ik weet niet goed hoe ik mijn gemoedstoestand momenteel moet omschrijven”, zei een aangeslagen teamleider Jean-Marc Fortin. ,,Dit is een catastrofe voor Ten Brinke. Plotseling en zonder enige vorm van waarschuwing is er iets stukgegaan in de motor. Bernhard reed de wedstrijd van zijn leven en had zaterdag op het podium moeten staan.”

De 39e Dakar eindigt zaterdag met een 120 kilometer lange etappe met start en aankomst in Córdoba.