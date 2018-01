Snowboardster Dekker 22e in Rogla

Snowboardster Michelle Dekker is bij de wereldbekerwedstrijd parallelreuzenslalom in het Sloveense Rogla als 22e geëindigd. De 21-jarige Zoetermeerse kwam met haar 22e tijd niet door de kwalificaties. Voor een plek in de knock-outrondes moest ze bij de beste zestien zitten. De wedstrijd op de Sloveense piste werd gewonnen door de Tsjechische Ester Ledecka.

Dekker eindigde bij de wereldbekerwedstrijd in Bad Gastein als derde, waarmee ze een forse stap zette naar deelname aan de Olympische Spelen in Pyeongchang volgende maand. NOC*NSF beslist maandag of ze een olympisch ticket krijgt. Voor zondag staat ook nog een wereldbekerwedstrijd parallelreuzenslalom in Rogla op het programma.