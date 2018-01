Tweede eindzege veteraan Sainz in Dakar

De Spanjaard Carlos Sainz heeft voor de tweede keer de Dakar Rally bij de auto’s gewonnen. De 55-jarige Madrileen begon zaterdag met een comfortabele voorsprong aan de veertiende en laatste etappe, met start en finish in Córdoba. Sainz bleef in de klassementsproef over 120 kilometer pech bespaard met zijn Peugeot en mocht zich in de Argentijnse stad laten huldigen als eindwinnaar van ‘Dakar’. De Spanjaard had de befaamde woestijnrally acht jaar geleden ook al eens gewonnen.

Het leidde tot grote blijdschap bij zoon Carlos Sainz junior, die in de Formule 1 rijdt voor Renault. ,,Vandaag ben ik waarschijnlijk de meest trotse zoon ter wereld. De zwaarste Dakar ooit in Zuid-Amerika winnen op een leeftijd van 55 jaar”, schreef Sainz op Twitter. ,,Gefeliciteerd, matador! Mooi nummer trouwens, 55”, voegde Sainz junior daaraan toe. Hij rijdt zelf in de Formule 1 met 55 op zijn bolide.

De Spaanse veteraan bezorgde Peugeot een fraai afscheidscadeau. Het Franse automerk deed dit jaar voor het laatst mee aan Dakar en pakte voor de derde keer op rij de eindzege. Sainz maakte deel uit van het zogeheten ‘Dream Team’ van Peugeot, samen met de Fransen Stéphane Peterhansel, Sébastien Loeb en Cyril Despres. Loeb moest echter al snel opgeven en titelverdediger Despres verloor al in de eerste week veel tijd.

Het werd zodoende een strijd tussen Sainz en ‘Monsieur Dakar’ Peterhansel, recordhouder met dertien titels in de beroemdste rally ter wereld. Peterhansel reed in de voorlaatste etappe echter tegen een boom en verloor veel tijd, waardoor de slotrit een zegetocht werd voor Sainz.

De dagzege ging naar de Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers, voor Peterhansel en Nasser Al-Attiyah uit Qatar. Peter van Merksteijn eindigde als vijfde in de slotrit. Sainz kreeg op het podium in Córdoba gezelschap van Al-Attiyah (tweede) en De Villiers (derde). Van Merksteijn sloot de Dakar Rally als achtste af. Bernhard ten Brinke, die woensdag een historische Nederlandse etappezege had geboekt, moest vrijdag de strijd staken vanwege mechanische problemen. Ten Brinke was de nummer vier van het klassement.