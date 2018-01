Van Genugten sluit Dakar af met vierde zege

Trucker Ton van Genugten heeft de Dakar Rally zaterdag afgesloten met een overwinning. De Brabander boekte in de slotetappe, met start en finish in Córdoba, zijn vierde dagsucces. De eindzege in de veertigste editie van de beroemde rally ging naar de Rus Edoeard Nikolajev, die vorig jaar ook al de beste was in zijn Kamaz.

Van Genugten deed lang mee om een podiumplaats. Een kapotte stuurpomp van zijn Iveco wierp hem vrijdag in de voorlaatste etappe echter ver terug. Van Genugten, een dag daarvoor nog winnaar van de twaalfde etappe, moest het tweede deel van de rit zonder stuurbekrachtiging uitrijden en verloor daardoor ruim 4 uur. In het klassement viel hij daardoor terug van de vijfde naar de negende plek.

De Brabantse trucker uit Team De Rooy nam een dag later sportieve revanche. In de klassementsproef over 120 kilometer was Van Genugten 11 seconden sneller dan de Tsjech Martin Macik.