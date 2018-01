CORTINA D’AMPEZZO (ANP/DPA)- Lindsey Vonn heeft voor de 79e keer in haar loopbaan een wereldbekerwedstrijd op haar naam geschreven. De 33-jarige Amerikaanse deed dat in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo, waar ze de beste was op de afdaling.

Vonn nadert daarmee recordhouder Ingemar Stenmark. De Zweed is met 86 overwinningen de absolute recordhouder.

Tina Weirather uit Liechtenstein eindigde achter Vonn als tweede. De Amerikaanse Jacqueline Wiles werd derde.