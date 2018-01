Wildcards Giro naar teams Italië en Israël

De organisatie van de Ronde van Italië heeft bekendgemaakt welke teams mogen starten bij de 101e editie van de Giro en bij de drie voorjaarskoersen die RCS organiseert. Naast de achttien ploegen met een licentie voor de WorldTour staan vier procontinentale teams aan de start in Jeruzalem. Dat zijn de Italiaanse ploegen Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani en Wilier Triestina-Selle Italia, de laatste wildcard ging naar Israel Cycling Academy. De Giro start op 4 mei met een tijdrit in Jeruzalem en telt daarna nog twee etappes over Israëlische bodem.

Voor Milaan-Sanremo deelde RCS zeven wildcards uit. Naast Bardiani, Wilier, en Israel Cycling Academy viel de keuze op Cofidis, Gazprom-Rusvelo, Team Novo Nordisk en Nippo-Vini Fantini. Voor de Strade Bianche kregen Androni en Nippo de overgebleven twee wildcards. Bij de Tirreno-Adriatico mogen Gazprom, Nippo, Wilier en het Israëlische team van start gaan.