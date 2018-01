Bekele weer in marathon Londen

Kenenisa Bekele loopt ook dit jaar weer de marathon van Londen. De Ethiopische hardloper bindt er de strijd aan met twee andere grootheden uit de atletiek, de Brit Mo Farah en de Keniaan Eliud Kipchoge. De 35-jarige Bekele liep al twee keer eerder de grote stadsmarathon; hij eindigde vorig jaar als tweede en het jaar daarvoor als derde.

Bekele heeft een persoonlijk record van 2.03.03. Die tijd liep hij in 2016 en staat nog altijd als de tweede ooit. De Keniaan Dennis Kimetto is de houder van het wereldrecord met 2.02.57.

,,Ik hoop nu een keer te winnen in Londen. Dat wordt geen eenvoudige opgave, want de beste hardlopers ter wereld komen aan de start”, aldus Bekele, winnaar van drie gouden olympische medailles op de baan (5000 en 10.000 meter).

Olympisch marathonkampioen Kipchoge won in 2016 de marathon van Londen in de derde tijd ooit: 2.03.05. De Brit Farah grossierde in olympisch- en wereldtitels op de baan en waagt in Londen zijn eerste serieuze poging een mondiale toptijd te lopen. ,,Het is een deelnemersveld om van te watertanden”, zei wedstrijddirecteur Hugh Brasher.