Butter vierde in Abdijcross

Marathonloper Michel Butter komt deze winter ook goed uit de voeten in het veldlopen. De Castricummer liep in de Abdijcross van Kerkrade, de derde in het nationaal crosscircuit, naar de vierde plaats in een internationaal veld. Hij gaf na een wedstrijd over 10,2 kilometer twaalf seconden toe op de Spaanse winnaar Chakib Lachgar. De Duitser Samuel Fitwi werd tweede en de Deen Abdi Ulad Hakin derde.

Bij de vrouwen was er een podiumplaats voor Julia van Velthoven. De 23-jarige Nijmeegse finishte als derde in de 7,4 kilometer lange cross. De Deens Sylvia Medugu won, de Keniaanse Beatrice Cherono werd derde.