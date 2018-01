Eerste wereldbekerzege Gut na blessureleed

Skiester Lara Gut heeft in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo de super-G gewonnen. In de wereldbekerwedstrijd was de 26-jarige Zwitserse sneller dan de Italiaanse nummer twee Johanna Schnarf en de Oostenrijkse Nicole Schmidhofer, die derde werd.

Het was voor de winnares van het algemene wereldbekerklassement van 2016 het eerste wereldbekersucces nadat ze in februari vorig jaar bij een ernstige val haar kruisband en meniscus in haar linkerknie beschadigde.

Lindsey Vonn had pech zondag bij de super-G. Zaterdag was de Amerikaanse nog de snelste bij de afdaling maar een windvlaag vertraagde haar op de super-G zo erg dat ze niet mee kon doen om de bovenste plaatsen.