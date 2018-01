Impey wint Tour Down Under, etappewinst Greipel

De Zuid-Afrikaan Daryl Impey heeft de Tour Down Under op zijn naam geschreven. Hij was na zes etappes te sterk voor de Australische wielrenner Richie Porte, die tweede werd en hield de Nederlander Tom-Jelte Slagter op zestien seconden. Slagter eindigde als derde.

De etappewinst na een vlakke rit van 90 kilometer in en rond Adelaide ging naar Andre Greipel. Hij won in de sprint van de Australiër Caleb Ewan. De Duitse sprinter van team Lotto-Soudal won ook de eerste etappe van de Tour Down Under.

Impey (Mitchelton-Scott) nam in de vorige etappe de leiderstrui over van Peter Sagan en stond die vervolgens niet meer af.