Luiten begint seizoen tegenvallend

Golfer Joost Luiten is zijn seizoen begonnen met een matig resultaat. De Rotterdammer bleef na de vierde en laatste ronde van 74 slagen ver verwijderd van een hoge eindklassering in het Abu Dhabi Championship. Hij deelt vooralsnog de 49e plaats met een score van 283 slagen (vijf onder par).

De nummer 84 van de wereld had meer verwacht van zijn optreden in het Arabische emiraat. Hij was er al een keer als vijfde geëindigd en behaalde twee keer de zesde plaats in de eindstand. Zijn eerste twee ronden in de editie van 2018 (respectievelijk 69 en 68 slagen) waren hoopgevend en ook de eerste negen holes van de derde ronde waren dik in orde, maar daarna stokte het. Luiten wist in de slotronde zelfs geen enkele birdie te maken en leverde een kaart in van 74 slagen (+2), met daarop twee bogeys. Hij zakte weg in het klassement.

De Engelsman Ross Fisher lijkt op weg naar de eindzege in het toernooi van de Europese Tour. Hij leidt met drie slagen voorsprong en staat op -21, maar heeft nog wel negen holes te gaan.