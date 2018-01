‘Magisch’ wereldrecord biljarter Jaspers

Dick Jaspers heeft in Duitsland een indrukwekkend wereldrecord op zijn naam gebracht. De Nederlandse biljarter maakte in een partij voor de teamcompetitie in de Bundesliga 40 caramboles in 4 beurten: een gemiddelde van 10.00. ,,Magisch”, zo omschreef de Nederlandse biljartbond de unieke prestatie van Jaspers in het driebanden.

Het vorige wereldrecord stond op 6 beurten. De laatste carambole van Jaspers rolde zondagmiddag over de tafel in Magdeburg. Zijn tegenstander, de Oostenrijker Andreas Efler, bleef na vier beurten op nul staan: 40-0. De scores van Jaspers waren: 5-11-2-22.

Jaspers reageerde na zijn hoogstandje ingetogen. ,,Ja, het was een mooie partij, waarin het allemaal lekker liep. Ik ben niet echt in de problemen geweest, maar heb toch ook een aantal moeilijke posities opgelost. De finish was heel mooi, ik had mijn 22e gemaakt en nummer 23 lag er ook, een heel makkelijk balletje. Maar goed, ik moest stoppen, hè, jammer.”

De historische partij werd gespeeld voor zo’n twintig toeschouwers. Mede dankzij de show van Jaspers won BC Magdeburg het duel met Erlangen met 6-2.