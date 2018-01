Nadal na zware partij bij laatste acht

Tennisser Rafael Nadal ligt nog altijd op koers in de Australian Open. De Spaanse nummer één van de wereld bereikte de kwartfinales van het grandslamtoernooi in Melbourne door de Argentijn Diego Schwartzman te verslaan. Dat gebeurde in vier sets na een lange partij die bijna vier uur duurde: 6-3 6-7 (4) 6-3 6-3.

De 25-jarige Schwartzman speelde met een vechtershart en dwong zestienvoudig grandslamwinnaar Nadal tot het uiterste in de boeiende partij. Keer op keer verraste de nummer 26 van de wereld met wonderbaarlijke oplevingen. De klasse en routine van Nadal gaven uiteindelijk de doorslag.

Nadal stond tegen Schwartzman voor het eerst deze Australian Open een set af en dat gaf meteen aan hoe lastig de 31-jarige Mallorcaan het had in de Rod Laver Arena. ,,Hij serveerde beter dan ik had verwacht. Het was een zware, maar ook mooie wedstrijd in alle opzichten”, sprak Nadal na de wedstrijd. Hij gaf toe dat hij echt op de proef werd gesteld. ,,Ik heb de test goed doorstaan, dus dat betekent dat mijn lichaam zo’n zware inspanning aankan.”

De Spanjaard treft in de kwartfinale Marin Cilic, die zich met zijn honderdste zege in een grandslamtoernooi bij de laatste acht plaatste. De als zesde geplaatste Kroaat rekende in de vierde ronde af met de Spanjaard Pablo Carreño Busta na een onderhoudende partij in vier sets: 6-7 (2) 6-3 7-6 (0) 7-6 (3).

Cilic en Carreno Buta bestookten elkaar voornamelijk vanaf de baseline, waarbij de Spanjaard weinig onderdeed voor de Kroaat, die in 2014 de US Open won. Cilic beschikte op beslissende momenten over net iets meer slagkracht dan zijn tegenstander. ,,Het was een ongelooflijke wedstrijd die op en neer ging. Pablo maakte het me heel lastig en we hadden pittige rally’s. Ik ben vooral tevreden over hoe ik mentaal heb stand gehouden.”