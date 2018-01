Svitolina stoomt door in Melbourne

Elina Svitolina is vrij eenvoudig doorgedrongen tot de kwartfinales van de Australian Open. De als vierde geplaatste tennisster uit Oekraïne mepte in de vierde ronde van het grandslamtoernooi in Melbourne de Tsjechische Denisa Allertova in een uur tijd van de baan: 6-3 6-0.

Svitolina begint zich steeds meer aan te dienen als titelkandidate. Ze reikte in de Australian Open nog niet eerder tot de laatste acht. Dat deed ze al wel twee keer eerder op Roland Garros. Tegen Allertova toonde Svitolina haar topvorm met gedegen serveren en scherpe passeerslagen. Ze maakte het af met een keiharde backhand op de service van Allertova, die afdroop met slechts drie gewonnen games.

Svitolina neemt het in de kwartfinale op tegen de Belgische Elise Mertens, die voor het eerst in haar carrière zo ver is gekomen in een grandslamtoernooi.