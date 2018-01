Van der Poel wint met overmacht wereldbeker

Mathieu van der Poel heeft met opnieuw een machtig optreden de wereldbeker veldrijden al in de voorlaatste wedstrijd veiliggesteld. De Europees kampioen was verreweg de beste in het Franse Nommay. Het was zijn zesde zege in een wereldbekerwedstrijd in dit seizoen en hij is met alleen nog de race in Hoogerheide te gaan niet meer bij te halen door de concurrenten.

Van der Poel maakte er op het modderige parcours als zo vaak deze winter een lange solo van. In de derde van de negen af te leggen ronden zette hij zich aan kop van de koers en reed weg bij zijn Belgische aartsrivaal Wout van Aert. De wereldkampioen reed in Nommay op gepaste afstand naar de tweede plaats. Een andere Belg, Toon Aerts, eindigde als derde. De Nederlander Lars van der Haar viel uit.

Van der Poel is de torenhoge favoriet voor de wereldtitel over twee weken in Valkenburg. Hij won de regenboogtrui al eens in 2015. Het is voor het eerst dat hij de wereldbeker wint.

Er viel op zijn rijden in Nommay vrijwel niets aan te merken. Wel maakte hij in het begin van de cross een merkwaardig foutje. Hij reed in het wisselvak zijn materiaalpost voorbij en moest daardoor rechtsomkeer maken om een nieuwe fiets aan te nemen. In mum van tijd maakte hij daarna de opgelopen achterstand goed. Heel even vormden Van der Poel en Van Aert het leidende duo, maar toen de Nederlander wat afstand nam op een helling, was het gedaan met de weerstand van de Belg.

De eerste die Van der Poel omhelsde toen hij over de finish kwam was zijn opa, de befaamde Franse oud-wielrenner en Tour-legende Raymond Poulidor.