Van Velde positief gestemd over Verbij

In zijn race tegen de klok om tijdig weer topfit te zijn voor de Winterspelen in Zuid-Korea (9-25 februari) ligt schaatser Kai Verbij voor op schema. ,,Het gaat heel goed, zijn herstel verloopt sneller dan gedacht”, liet zijn coach Gerard van Velde (Team Plantina) in Erfurt bij de NOS weten. ,,Als er geen gekke dingen meer gebeuren, gaat hij het halen.”

Verbij, wereldkampioen sprintvierkamp, raakte eind december bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf geblesseerd. Hij liep tijdens zijn race op de 500 meter een spierblessure in het bovenbeen op. Verbij kwalificeerde zich nog wel op de kortste afstand, maar moest zich voor de 1000 meter in Heerenveen afmelden. Hij kreeg voor die afstand naderhand een aanwijsplek.

,,Kai schaatst weer, hij rijdt ook mee in de snelle rondjes”, legde Van Velde uit. ,,Alleen met starten wachten we nog even. Voordat zo’n blessure helemaal is geheeld, zijn we drie tot vier weken verder. Er mag nu niks meer fout gaan.”

Indien Verbij alsnog afvalt voor Pyeongchang 2018 mag Hein Otterspeer als vervanger deelnemen.