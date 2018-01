Wozniacki zonder moeite verder in Melbourne

De als tweede geplaatste Deense Caroline Wozniacki heeft zich moeiteloos geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open. In de Rod Laver Arena versloeg ze na een uur spelen de Slowaakse Magdalena Rybarikova: 6-3 6-0.

Wozniacki voelt haar zelfvertrouwen groeien en sloeg in de eerste set een bal tussen haar benen door. ,,Ik denk dat je kan zien dat mijn zelfvertrouwen best groot is, daar was ik best trots op”, aldus de 27-jarige tennisster en topfavoriet voor de titel.

Wozniacki was in de vorige ronde te sterk voor Kiki Bertens, die voor het eerst de derde ronde in Melbourne had gehaald.