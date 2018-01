Zilver voor De Jong op 3000 meter

Antoinette de Jong heeft bij de vijfde wereldbeker in Erfurt zilver behaald op de 3000 meter. De schaatsster van Justlease.nl eindigde in een tijd van 4.05,45. De Canadese Ivanie Blondin verraste met goud (4.04,86). De Tsjechische stayer Martina Sablikova moest met brons genoegen nemen (4.05,91).

De 3000 meter was het afsluitende onderdeel van de schaatsdriedaagse in Duitsland, de laatste internationale krachtmeting voor het begin van de Winterspelen in Zuid-Korea (9-25 februari). Nogal wat olympische medaillekandidaten lieten deze wereldbeker schieten.

Voor Blondin was het haar eerste wereldbekerzege op een individuele afstand. Ze schreef al wel vier massastarts op haar naam. Melissa Wijfje (zesde in 4.09,69) en Linda de Vries (zevende in 4.09,92) konden zich niet mengen in de strijd om de medailles.

Ireen Wüst, olympisch en wereldkampioene op de 3000 meter, besloot zaterdag na haar overwinning op de 1500 meter de slotdag in Erfurt over te slaan. De 31-jarige Brabantse wil zich echter voor het begin van de Winterspelen komende maand in Zuid-Korea nog wel graag een keer testen op de drie kilometer. Dat doet ze in het bijprogramma van de NK allround komend weekeinde in Heerenveen.

Carlijn Achtereekte, die met Wüst en De Jong op de olympische 3000 meter bij Pyeongchang 2018 uitkomt, kwam evenmin in actie. Ze gaf de voorkeur aan een trainingskamp in Collalbo.