Amerikaan Sandgren stunt tegen Thiem

Tennys Sandgren houdt de Amerikaanse hoop in de Australian Open nog altijd levend. De nummer 97 van de wereld verraste in de vierde ronde van het grandslamtoernooi in Melbourne de als vijfde geplaatste Oostenrijkse tennisser Dominic Thiem. Na een vijfsetter van bijna vier uur stapte Sandgren als winnaar van de baan: 6-2 4-6 7-6 (4) 6-7 (7) 6-3.

Sandgren was tot de Australian Open op zijn zachtst gezegd een grote onbekende, met slechts twee winstpartijen ooit in een ATP-toernooi. De 26-jarige Amerikaan was de afgelopen jaren vooral actief in de challengers. In Melbourne is hij bezig aan een onverwachte opmars. Hij schakelde op weg naar de kwartfinale onder anderen de Zwitser Stan Wawrinka uit en is nu de eerste debutant in twintig jaar die de laatste acht haalt op Melbourne Park.

Amerika presteert deze Australian Open ondermaats, zowel bij de mannen als de vrouwen. In de eerste ronde vlogen er al twaalf uit. Sandgren was nog de enige Amerikaan in de vierde ronde. Bij de vrouwen zit alleen Madison Keys nog in het toernooi.