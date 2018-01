Berdych leeft op in Melbourne

De Tsjechische tennisser Tomas Berdych heeft zich voor de zevende keer in zijn carrière bij de laatste acht van de Australian Open geplaatst. De 32-jarige nummer twintig van de wereld bereikte op het grandslamtoernooi van Melbourne de kwartfinales door de Italiaan Fabio Fognini in drie sets uit te schakelen: 6-1 6-4 6-4.

Berdych overrompelde Fognini in de eerste set en liet daarmee zien dat hij het blessureleed van vorig jaar achter zich heeft gelaten. Met krachtige slagen gaf hij de 30-jarige Italiaan nauwelijks kans op adem te komen. Daarna ontspon zich een aantrekkelijk duel, waarin Fognini weliswaar opleefde, maar Berdych toch de sterkere spelers was.

,,Ik ben blij met de vorm die ik nu heb. Ik voel me gezond en fit en dat maakt het verschil”, zei de voormalig nummer vier van de wereld. ,,Ik kan vrijhuit spelen en genieten van het tennis.”

De Tsjech, die in 2014 en 2015 tot de halve finales reikte in Melbourne, treft in de kwartfinale de winnaar van het duel tussen de Zwitserse titelverdediger Roger Federer en de Hongaar Marton Fucsovics.