BMX’er Van Gorkom buiten acuut levensgevaar

BMX’er Jelle van Gorkom (27) is buiten acuut levensgevaar. Dat meldt wielerbond KNWU. De winnaar van olympisch zilver van Rio de Janeiro 2016 is ontwaakt uit zijn coma. Hij is licht bij bewustzijn, maar kwetsbaar. Of hij volledig zal herstellen is nog onduidelijk, de revalidatieperiode zal lang zijn.

Van Gorkom kwam op 9 januari bij een training op Papendal zwaar ten val. Hij liep gebroken ribben, een breuk in het gezicht, een scheurtje in de schedel en beschadigingen aan de lever, milt en nieren op. Hij werd aanvankelijk enige dagen kunstmatig in slaap gehouden.

Volgens de wielerbond reageert de renner uit de Achterhoek op prikkels, maakt hij contact en geeft hij blijkt van herkenning. De vooruitgang gaat langzaam en kost hem veel kracht. De artsen doen nog geen uitspraak over de neurologische gevolgen van het ongeval.

Van Gorkom reed bij het ongeval naar beneden van de startheuvel en knalde op volle snelheid tegen een ketting die onderaan hing ter beveiliging. De ketting was niet verwijderd en de BMX’er kon hem van bovenaf niet zien. De fietscrosser ligt in het Nijmeegse Radboudziekenhuis.