Golfer Rahm nieuwe nummer twee van de wereld

De Spaanse golfer Jon Rahm is op de wereldranglijst naar de tweede plaats geklommen na zijn toernooizege in het Amerikaanse La Quinta (Californië). Hij heeft alleen nog de Amerikaan Dustin Johnson boven zich.

De pas 23-jarige Rahm verkeert in de vorm van zijn leven. Hij eindigde dit jaar al als tweede in een ander toernooi uit de Amerikaanse tour in Hawaii en won vorig jaar november het slottoernooi van de Europese tour in Dubai.

Voor zijn tweede overwinning op de PGA Tour had hij wel een play-off nodig. Hij streed met de Amerikaan Andrew Landry om de hoofdprijs van 1 miljoen dollar en sloeg toe op de vierde extra hole. ,,Een beetje onwerkelijk om nu ook al voorbij Jordan Spieth te zijn op de wereldranglijst. Hij heeft al drie majors gewonnen en ik pas twee toernooien”, zei de Spanjaard.

Joost Luiten is nog altijd de beste Nederlandse golfer. Hij zakte na zijn gedeelde 48e positie in het kampioenschap van Abu Dhabi een plekje naar de 85e plaats.