IJshockeycoach Korea heeft vrije hand

Bondscoach Sarah Murray van het Zuid-Koreaanse ijshockeyteam is niet verplicht Noord-Koreaanse speelsters in wedstrijden op te stellen tijdens de komende Winterspelen in Pyeongchang. ,,Mij is verzekerd dat ik bepaal wie er speelt”, zei ze in reactie op het besluit om een verenigd Koreaans team te laten meedoen. Het Internationaal Olympisch Comité heeft bepaald dat twaalf Noord-Koreaanse ijshockeysters worden toegevoegd aan haar Zuid-Koreaanse selectie van 23 speelsters.

Politiek gezien heeft het verenigde team grote betekenis. Nooit eerder traden Zuid- en Noord-Korea in één team op tijdens de Spelen. Het besluit is des te meer baanbrekend omdat juist de afgelopen tijd de spanningen tussen de beide buurlanden waren opgelopen door kernproeven van Noord-Korea. ,,Ons team is gebruikt om politieke redenen en we kunnen daar niets aan doen. We hebben geen inspraak gehad”, aldus Murray.