Angelique Kerber heeft zich ten koste van Su-Wei Hsieh geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open. De tennisster uit Taiwan wist de eerste set nog te winnen, maar moest na ruim twee uur spelen het onderspit delven tegen de dertigjarige Duitse: 4-6 7-5 6-2.

Kerber won het grandslamtoernooi in Melbourne in 2016. Wil ze die prestatie evenaren, moet ze eerst afrekenen met de Amerikaanse Madison Keys, die eerder in twee sets won van de Française Caroline Garcia: 6-3 6-2.