Titelverdediger Federer blijft op koers

Roger Federer heeft zonder al te grote inspanning de kwartfinales bereikt van de Australian Open. De titelverdediger van het grandslamtoernooi in Melbourne rekende in de vierde ronde in drie sets af met de betrekkelijk onbekende Hongaar Marton Fucsovics: 6-4 7-6 (3) 6-2. De partij in de gloeiende Rod Laver Arena duurde twee uur.

Fucsovics, de nummer 80 van de wereld, had wel eens getraind met de Zwitserse tennislegende, maar nog nooit een echte wedstrijd tegen hem gespeeld. Hij maakte het Federer niet echt moeilijk, maar liet zich ook niet van de baan meppen. In de tweede set wist hij er zelfs een tiebreak uit te slepen.

De tennisgrootheid had na afloop lovende woorden voor zijn tegenstander. ,,Hij speelde zeker niet slecht, ik had het nog knap lastig met hem. In deze hitte is de baan bijzonder snel, maar daar ging hij goed mee om. Zijn variatie in het spel verraste me”, zei Federer over Fucsovics.

Federer is vijfvoudig winnaar in Melbourne; hij jaagt op zijn twintigste grandslamtitel. De 36-jarige nummer twee van de wereld staat voor de veertiende keer in zijn imposante loopbaan in de kwartfinales van de Australian Open. Hij is de oudste bij de laatste acht sinds Ken Rosewall in 1977.

Zijn tegenstander in de kwartfinales is de Tsjech Tomas Berdych. Een oude bekende, want de twee speelden al 25 keer tegen elkaar. Federer won negentien van die ontmoetingen.

Berdych plaatste zich voor de zevende keer in zijn carrière bij de laatste acht van de Australian Open. De 32-jarige nummer twintig van de wereld schakelde met overtuigend tennis de Italiaan Fabio Fognini in drie sets uit: 6-1 6-4 6-4.