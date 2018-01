Van Vleuten sportpersoonlijkheid van het jaar

Wielrenster Annemiek van Vleuten is door de Nederlandse Sport Pers (NSP) verkozen tot sportpersoonlijkheid van het jaar. De 35-jarige coureur is de eerste vrouwelijke sporter die de prijs krijgt. Van Vleuten volgt Sven Kramer op, die de ereprijs vorig jaar ontving.

Van Vleuten werd in 2017 wereldkampioene tijdrijden en pakte de eindzege in de Boels Rental Ladies Tour. Ook won ze het NK tijdrijden en La Course, de tweedaagse vrouwenwedstrijd tijdens de Tour de France.

Van Vleuten, die eerder door de Nederlandse wielerunie KNWU werd uitgeroepen tot wielrenster van het jaar, kreeg van de NSP de voorkeur boven de beste voetbalster van de wereld Lieke Martens en Giro-winnaar Tom Dumoulin.

Henk Hoijtink van dagblad Trouw ontving de prijs van sportjournalist van het jaar. Pieter Zwart van het tijdschrift Voetbal International is het grootste sportjournalistieke talent van het jaar 2017.