Vos start in wereldbeker Hoogerheide

Marianne Vos fietst komende zondag haar eerste veldrit van dit jaar. Bondscoach Gerben de Knegt heeft de meervoudig wereldkampioene geselecteerd voor de laatste wereldbekerwedstrijd van deze winter, in Hoogerheide. ,,Ik ben heel benieuwd hoe ze hersteld is van haar fysieke ongemak”, aldus De Knegt.

Vos kwam dit jaar nog niet in actie omdat ze kampte met de naweeën van een verkoudheid die ze in december opliep. Daardoor miste ze onder meer de nationale titelstrijd in Surhuisterveen.

Thalita de Jong start niet in Hoogerheide. De wereldkampioene van 2016 is op de weg terug na lang blessureleed en won afgelopen weekeinde twee veldritten (in Zonnebeke en Leudelange), maar staat nog niet bij de beste vijftig op de wereldranglijst. De Knegt kan haar om die reden niet opstellen.

De Knegt maakt na de wereldbeker in Hoogerheide de selectie bekend voor het WK in Valkenburg. Vos en De Jong hopen allebei op een ticket.