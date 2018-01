Edmund verrassend in halve finales Melbourne

MELBOURNE (ANP) -Kyle Edmund is verrassend doorgedrongen tot de halve finales van de Australian Open. De 23-jarige Britse tennisser schakelde in vier sets de als derde geplaatste Bulgaar Grigor Dimitrov uit: 6-4 3-6 6-3 6-4. Voor Edmund, die op de 49e plaats van de wereldranglijst staat, is het de eerste keer in zijn carrière dat hij de laatste vier bereikt van een grandslamtoernooi.

Zijn tegenstander in de halve finale is de winnaar uit de kwartfinale tussen de als eerste geplaatste Spanjaard Rafael Nadal en de Kroaat Marin Cilic.

Edmund liet in de eerste ronde al zien dat hij een gevaarlijke outsider was door de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson uit het grandslamtoernooi in Melbourne te slaan. Hij bleef daarna zijn partijen winnen en bereikte via een zege op de Italiaan Andreas Seppi de kwartfinales. Daarin trof hij met Dimitrov een serieuze titelkandidaat.

Maar Dimitrov, die in de vierde ronde nog het servicegeweld van de Australiër Nick Kyrgios had weerstaan, kreeg geen vat op Edmund. De Brit domineerde de partij met zijn krachtige forehand. Hij won de eerste set en moest de tweede weliswaar aan Dimitrov afstaan, maar de Bulgaar slaagde er niet in de wedstrijd naar zijn hand te zetten. Het was juist Edmund die zonder ontzag voor de reputatie van zijn tegenstander de punten bleef pakken op de beslissende momenten.

Edmund is de enige Brit dit jaar in het hoofdschema van de Australian Open. Zijn landgenoot Andy Murray, drievoudig grandslamkampioen, heeft kortgeleden een heupoperatie ondergaan en is nog langdurig uit de roulatie