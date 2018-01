Giri grijpt de macht in Wijk aan Zee

Anish Giri heeft bij het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee de macht gegrepen. De Nederlandse grootmeester behaalde na de tweede rustdag zijn vierde overwinning. De nog ongeslagen Giri versloeg in de negende ronde met zwart de Rus Maxim Matlakov. Na 39 zetten was het duel voorbij.

Giri kwam alleen aan kop doordat zijn rivalen Magnus Carlsen uit Noorwegen en Sjachriar Mamedjarov uit Azerbeidzjan niet konden winnen. Carlsen speelde met zwart remise tegen de Indiƫr Viswanathan Anand en Mamedjarov deelde het punt met de Rus Vladimir Kramnik.

Met nog vier ronden te spelen staat Giri op 6,5 punten, Carlsen en Mamedjarov volgen met 6 punten. De 23-jarige favoriet van het thuispubliek heeft beide rivalen in Wijk aan Zee al tegenover zich gehad: remise tegen wereldkampioen Carlsen en winst tegen Mamedjarov, afgelopen zondag.

De grootmeesters werken woensdag de tiende ronde af in het het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Eerder vond de vijfde ronde in het Nederlandse Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum plaats.