Hirscher slaat terug op slalom

Marcel Hirscher heeft op de slalom voor de wereldbeker in Schladming revanche genomen op zijn grote rivaal Henrik Kristoffersen. De Oostenrijkse skiër ging voor eigen publiek twee keer als snelste naar beneden. Hij finishte in een totaaltijd van 1.43,56. Kristoffersen gaf als nummer twee 0,39 seconden toe. De Noor troefde afgelopen zondag Hirscher nog af tijdens de wereldbekerwedstrijd op de slalom in Kitzbühel.

Hirscher behaalde onder het kunstlicht op de Oostenrijkse piste zijn zesde seizoenszege. Hij staat nu op 54 wereldbekerzeges, evenveel als het Oostenrijkse record dat op naam staat van Hermann Maier. Mondiaal gezien is de Zweed Ingemar Stenmark met 86 overwinningen in de wereldbeker nog altijd recordhouder.

,,Mijn droom is uitgekomen”, jubelde Hirscher, die een Nederlandse moeder heeft. ,,Dat ik het hier mag doen, voor al die toeschouwers in Schladming. Ik ben nog nooit zó emotioneel geweest.”

Hirscher maakte nog wel excuses voor het gedrag van sommige fans die sneeuwballen gooiden naar Kristoffersen tijdens zijn runs. ,,Beschamend”, verzuchtte de winnaar.