Nadal klaagt over harde ondergrond

Rafael Nadal vindt de ondergrond van de tennisbanen op de Australian Open te hard. ,,Te veel spelers raken geblesseerd en dat geeft te denken”, zei de Spanjaard na zijn opgave in de kwartfinale van het grandslamtoernooi in Melbourne tegen de Kroaat Marin Cilic. De 31-jarige moest aan het begin van de vijfde set, na bijna vier uur spelen, met een heupblessure de strijd staken.

,,Het ging drie sets lang goed en in de vierde voelde ik dat er iets inschoot. Bij een beweging, ik dacht een dropshot. Ik weet nu nog niet hoe erg het is, met dit soort type spierblessures moet je even afwachten. Morgen zal ik me verder laten onderzoeken”, aldus de zestienvoudig grandslamwinnaar. ,,Ik weet dat dit misschien niet het juiste moment is omdat het toernooi nog in volle gang is, maar de organisatie moet toch eens meer rekening gaan houden met gezondheid van de spelers.”