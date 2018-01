Rojer terug in selectie Daviscup

Tennisser Jean-Julien Rojer keert komende maand terug in het Nederlandse Daviscupteam. De dubbelspecialist ontbrak in september tegen Tsjechië vanwege een knieblessure. Voor de wedstrijd in de wereldgroep tegen titelverdediger Frankrijk is Rojer weer beschikbaar. Dat gaat ten koste van Matwé Middelkoop, die de 36-jarige Rojer tegen de Tsjechen verving.

Bondscoach Paul Haarhuis selecteerde verder Robin Haase, Thiemo de Bakker en Tallon Griekspoor. Haase en De Bakker hadden een belangrijk aandeel in de promotie van Oranje naar de wereldgroep.

Nederland speelt van 2 tot en met 4 februari in Albertville tegen Frankrijk, dat in november de Daviscup won door België in de eindstrijd met 3-2 te verslaan. Oranje kwam drie jaar geleden voor het laatst uit in de wereldgroep.