Titelverdedigster Joling ontbreekt op NK

Schaatsster Marije Joling doet komend weekeinde in Thialf niet mee aan het nationaal kampioenschap allround. De dertigjarige titelverdedigster heeft al een tijd last van fysieke ongemakken en ook is ze vermoeid, meldt haar ploeg Team IKO.

Joling kwam begin december bij wereldbekerwedstrijden in Calgary voor het laatst in actie. Toen eindigde ze als zestiende op de 3000 meter.

,,Ik voel mij al langere tijd niet fit. Daarom is het voor mij nu noodzakelijk om op de rem te trappen en te gaan onderzoeken wat de oorzaak is van mijn klachten. Ik wil alleen meedoen aan het NK allround als ik mijn titel waardig zou kunnen verdedigen”, aldus Joling.