Wozniacki na zeven jaar weer in halve finale

Caroline Wozniacki staat na zeven jaar weer in de halve eindstrijd van de Australian Open. De Deense tennisster rekende dinsdag af met de Spaanse Carla Suárez Navarro. Wozniacki leek het duel binnen anderhalf uur te beslissen, maar ze gaf de tweede set via een tiebreak toch nog uit handen. In de beslissende set trok de nummer twee van de plaatsingslijst de partij alsnog overtuigend naar zich toe: 6-0 6-7 (3) 6-2.

Wozniacki, die in de derde ronde de Nederlandse Kiki Bertens uitschakelde, wacht nog steeds op haar eerste grandslamoverwinning. In Melbourne bereikte ze in 2011 de halve finale, waarin ze haar meerdere moest erkennen in de Chinese Li Na. Daarna kwam ze niet meer zo ver in Australië. Op de US Open haalde Wozniacki wel twee keer de eindstrijd, maar zowel in 2009 als 2014 stapte ze als verliezer van de baan.

,,Ik wist dat het niet eenvoudig zou gaan. In de tweede set had ik het af moeten maken. Toen dat niet lukte, moest ik me even herpakken”, aldus Wozniacki, die het in de halve eindstrijd opneemt tegen Elise Mertens. De Belgische won eerder in de kwartfinales van de Oekraïense Elina Svitolina.

De 27-jarige Wozniacki en de 22-jarige Mertens speelden een keer eerder tegen elkaar. In juli 2017 won de Deense in de halve finales van het graveltoernooi in het Zweedse Bastad met 7-5, 4-6 en 6-2 van Mertens.

Voor Mertens is het de eerste keer dat ze in het hoofdtoernooi van de Australian Open staat. Tot dusverre deed ze het, wat betreft grandslamtoernooien, met een plek in de derde ronde het beste op Roland Garros.