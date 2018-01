Amerikaanse turnarts veroordeeld tot 175 jaar

De voormalig Amerikaanse turnarts Larry Nassar is door een rechtbank in de Amerikaanse staat Michigan tot een celstraf van 175 jaar veroordeeld. Hij kreeg de veroordeling wegens seksueel misbruik van meerdere turnsters, in de tijd dat hij de verantwoordelijke dokter van de nationale equipe was.

Rechter Rosemary Aquilina sprak duidelijke woorden aan Nassar. ,,Ik zou mijn hond nog niet aan uw zorgen toevertrouwen.”

Bij het proces werden 156 meisjes en vrouwen gehoord. Onder hen grote kampioenen uit de turnwereld. Ze schetsten vaak tot in detail wat Nassar hen had aangedaan. ,,U verdient het niet de gevangenis ooit nog te verlaten”, sprak de rechter verder.

Nassar is 54 jaar. Eerder al werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 60 jaar wegens het bezit van kinderporno.

Kort voor de uitspraak had Nassar zijn excuses aangeboden aan de slachtoffers. ,,De rest van mijn leven zal ik jullie woorden bij me dragen. Ze hebben mij diep getroffen.”

De rechter twijfelde aan de oprechtheid van de arts. ,,Kort geleden hebt u nog in een brief aan mij geschreven altijd een goede dokter te zijn geweest. U mag mijn vonnis als een soort van doodstraf beschouwen. Het was me een eer en genoegen die uit te spreken.”