Drie weken verplichte rust voor Nadal

De Spaanse tennisser Rafael Nadal heeft in de kwartfinales van de Australian Open een spierblessure bij het heupgewricht opgelopen en moet drie weken rust nemen. Dat meldde zijn management na medisch onderzoek van de nummer 1 van de wereld in een ziekenhuis in Melbourne. Nadal streeft naar een rentree eind februari in het ATP-toernooi van Acapulco in Mexico.

De zestienvoudig grandslamwinnaar moest dinsdag door de kwetsuur opgeven in zijn partij tegen de Kroaat Marin Cilic. Hij klaagde nadien over de ondergrond van de tennisbaan in Melbourne, die hij te hard vindt en daardoor blessures in de hand zou werken.

Nadal blijft ook na de Australian Open aanvoerder van de wereldranglijst, zelfs als Roger Federer, die tweede staat, het toernooi wint.