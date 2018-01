Kerber mept Keys van de baan in Melbourne

Tennisster Angelique Kerber is moeiteloos doorgedrongen tot de laatste vier bij de Australian Open. De dertigjarige Duitse versloeg in goed een uur de Amerikaanse Madison Keys in twee sets: 6-1 6-2.

Kerber schreef het grandslamtoernooi in 2016 op haar naam. In de 22-jarige Keys trof ze in de kwartfinales de finaliste van het vorige grandslamtoernooi, de US Open. De Amerikaanse verloor in september in New York van haar landgenote Sloane Stephens.

Tegen de Duitse had Keys niets in te brengen. Kerber had even moeite om haar eerste opslagbeurt te winnen, nadat ze de Amerikaanse al had gebroken. Daarna stoomde ze door naar 4-0 en 6-1 in de eerste set. Ook in de tweede set kwam Keys er op een kleine opleving na niet aan de pas: 6-2.