Veertiende halve finale Federer in Melbourne

Roger Federer heeft voor de veertiende keer in zijn imposante loopbaan de halve finales bereikt van de Australian Open. De Zwitserse tennisgrootheid troefde in de kwartfinales tamelijk eenvoudig de Tsjech Tomas Berdych af in drie sets: 7-6 (1) 6-3 6-4.

Federer is titelverdediger en vijfvoudig winnaar in Melbourne; hij jaagt op zijn twintigste grandslamtitel. De 36-jarige nummer twee van de wereld is de oudste bij de laatste vier sinds Ken Rosewall in 1977.

De 32-jarige Berdych bracht alleen in de eerste set Federer even aan het wankelen, maar nadat ‘King Roger’ die set via de tiebreak won, was de Zwitser superieur. Zijn tegenstander in de halve finale is de de verrassend sterk spelende Zuid-Koreaan Hyeon Chung.