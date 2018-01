Viñales tot en met 2020 bij Yamaha

De Spaanse wegracer Maverick Viñales blijft tot en met 2020 racen voor het fabrieksteam van Yamaha in de MotoGP. De 23-jarige motorcoureur heeft zijn contract met twee jaar verlengd, meldde hij bij de presentatie van Yamaha in Madrid.

Viñales begint dit jaar aan zijn derde seizoen in de koningsklasse als teamgenoot van de Italiaanse racelegende Valentino Rossi. Hij brak vorig jaar door met drie grandprixzeges en de derde plaats in de eindstand van het WK achter kampioen Marc Márquez en Andrea Dovizioso.

,,Ik voel me uitstekend in het team van Yamaha en heb maar één wens en dat is winnen”, zei Viñales.

Het nieuwe seizoen in de MotoGP begint op 1 maart in Qatar. De coureurs zijn zondag voor het eerst actief tijdens testraces in Sepang.