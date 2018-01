Atleet Butter gaat voor het eerst indoor

Atleet Michel Butter gaat zich voor het eerst wagen aan een indoorwedstrijd. De 32-jarige Noord-Hollander doet volgende maand bij de Nederlandse indoorkampioenschappen in Omnisport in Apeldoorn mee aan de 3000 meter. ,,Investeren in snelheid en plezier”, schrijft Butter op Twitter. ,,Het wordt mijn eerste indoorrace ooit. Nooit te laat.” Het uitstapje naar binnen dient als voorbereiding op het WK halve marathon, eind maart in Valencia.

De atleet uit Castricum verraste vorig jaar november in de beroemde marathon door New York, waar hij een tijdje aan kop liep en als zesde over de finish kwam. ,,Ik sta op het wereldtoneel”, zei Butter na zijn opzienbarende prestatie in de ‘Big Apple’. ,,Zesde in een van de grootste marathons ter wereld, zo niet de grootste. Dan hoor je er gewoon bij.” Hij komt deze winter ook regelmatig in actie op de cross.