Bennett wint op Formule 1-circuit Melbourne

Op de plek waar over twee maanden het nieuwe Formule 1-seizoen begint, heeft de Ierse wielrenner Sam Bennett donderdag een overwinning geboekt. De 27-jarige renner van Bora-hansgrohe schreef de Towards Zero Race Melbourne op zijn naam, een criterium over het Formule 1-circuit van de Australische stad, dat dient als voorbereiding op de Cadel Evans Great Ocean Race. Die wedstrijd uit de UCI WorldTour wordt zondag verreden.

Na 22 rondes over het 5,3 kilometer lange stratencircuit van Albert Park was Bennett de beste in de sprint. De Italiaan Elia Viviani eindigde als tweede, Steele van Hoff uit Australiƫ werd derde. De Australische favoriet Caleb Ewan moest genoegen nemen met plek vijf. Mike Teunissen was de beste Nederlander op de tiende plaats.

Daan Olivier had pech. Net als in de Tour Down Under kwam de 25-jarige renner van LottoNL-Jumbo ten val. Olivier moest naar het ziekenhuis voor medisch onderzoek.